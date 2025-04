Tomate foi um dos vilões da inflação no mês de março. Félix Zucco / Agencia RBS

A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,56% em março, após registrar 1,31% no mês anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inicialmente, o IBGE havia informado que era o maior IPCA para um mês de março desde 2003, há 22 anos. Depois o instituto corrigiu a informação, afirmando que é o maior patamar desde 2023, quando os preços subiram 0,71%.

O índice foi pressionado pelo grupo Alimentação e bebidas, que acelerou de 0,70% para 1,17%.

Neste ano, o IPCA acumula alta de 2,04% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,48%, acima dos 5,06% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2024, a variação havia sido de 0,16%.

Os vilões da inflação

O grupo Alimentação e bebidas respondeu por 45% do índice do mês. As principais altas foram no tomate (22,55%), ovo de galinha (13,13%) e café moído (8,14%), que já acumula alta de 77,78% nos últimos 12 meses.

— Para o tomate, com o calor dos meses de verão, houve uma aceleração na maturação, levando a antecipação da colheita em algumas praças. Sem essas áreas de colheita em março, houve uma redução na oferta, trazendo pressão de alta sobre os preços. Para os ovos, houve aumento por conta do custo do milho, base da ração das aves, além de estarmos no período de quaresma, com maior demanda por essa proteína — explica Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa.

Segundo Gonçalves, alta do café foi impulsionada pelo aumento do preço no mercado internacional dada a redução de oferta do grão em escala mundial

Outros grupos

O grupo Transportes, com variação de 0,46%, teve o segundo maior impacto no IPCA de março, mas desacelerou em relação a fevereiro, quando ficou em 0,61%.

O resultado no grupo Transportes foi influenciado pelo aumento da passagem aérea. Por outro lado, os combustíveis, desaceleraram em relação ao mês de fevereiro.

O terceiro maior impacto veio do grupo Despesas pessoais, que passou de 0,13% em fevereiro para 0,70% em março.

— A aceleração em relação a fevereiro foi puxada pelo subitem cinema, teatro e concertos, com o fim da semana do cinema que, deu descontos nos ingressos em fevereiro — explica o gerente de pesquisa.

Grupos do IPCA em março

Alimentação e bebidas: 1,71%

Habitação: 0,24%

Artigos de residência: 0,13%

Vestuário: 0,59%

Transportes: 0,46%

Saúde e cuidados pessoais: 0,43%

Despesas pessoais: 0,70%

Educação: 0,10%

Comunicação: 0,24%

Porto Alegre tem maior variação

A maior variação, de 0,76%, ocorreu em Curitiba e Porto Alegre. O motivo é a alta da gasolina, de 1,84% e 2,43%, respectivamente.

No mês anterior, Porto Alegre teve inflação de 1,29%, a quinta menor taxa do país entre as capitais.