A possível escalação do Caxias para a estreia na Série C

Meia Tomas Bastos e volante Pedro Cuiabá devem iniciar a Série C como titulares. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Luizinho Vieira ganhou alternativas durante a intertemporada do Caxias para a Série C. A estreia será neste domingo (13), às 16h, no Estádio Centenário contra o Floresta-CE. Sete reforços chegaram, principalmente para o setor ofensivo.

Os atacantes e centroavantes foram os grandes problemas do time no Gauchão, por conta das lesões. Agora, o treinador ganhou mais opções. Para o ataque, chegaram Andrew, Douglas Skilo e Petterson. Para brigarem pela camisa 9, Willen Mota e Eduardo Melo.

— Agora, temos jogadores que podem jogar nessa função (camisa 9). Se a gente optar em atuar com dois centroavantes, a gente tem. Se optar em jogar com um centroavante e dois de velocidade, eu tenho. Enfim, é outro momento ofensivo dentro do trabalho, mas é muito importante falar para o torcedor isso, a gente não tinha o dinheiro para poder montar isso antes, então é gradativo — comentou o técnico Luizinho Vieira, que completou:

— Trabalhamos todas as opções possíveis. Então, ao longo dessas cinco semanas. claro que teve um pessoal que chegou recente, mas todas as opções foram treinadas. Dois centroavantes, três atacantes, até porque essa preparação é importante e também baseada no que o adversário pode apresentar, no caso o Floresta.

Um possível time do Caxias para enfrentar o Floresta-CE: Thiago Coelho (Victor Golas); Ronei, Lucas Cunha, Alisson (Alan) e Marcelo; Vini Guedes, Cuiabá, Tomás Bastos; Eduardo Melo, Douglas Skilo e Willen Mota.