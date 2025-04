Torcedor do Atlético Nacional morre após briga na Cidade Baixa, em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga a morte de um torcedor do Atlético Nacional na madrugada desta sexta-feira (11) na Cidade Baixa , em Porto Alegre.

Procurada pela reportagem de Zero Hora , a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informou que o homem "está gravemente ferido e recebendo cuidados médicos". Ele ainda não foi identificado.

Conflito entre torcedores do Atlético Nacional

Conforme a delegada Raíssa Araújo, a hipótese inicial é de que houve uma briga envolvendo apenas torcedores do Atlético Nacional . O caso teria acontecido nas imediações da Rua João Alfredo, mas ainda não há exatidão sobre o ponto.

— Nenhum brasileiro (envolvido) até então. A briga foi entre os próprios torcedores do Atlético (Nacional) — afirma a delegada.

No caminho, o motorista percebeu que o homem já estava morto e acionou a Brigada Militar, próximo à Avenida Loureiro da Silva.

— Estava em uma corrida ali para a Rua da República, onde ocorreu esse incidente. Chegando ali com o meu passageiro, os torcedores do (Atlético) Nacional fizeram a volta no carro e botaram o corpo para eu levar até o hospital — conta.