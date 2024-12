Rondón, da seleção venezuelana, é um dos destaques do time. @tuzosoficial / Instagram / Reprodução

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta (11), às 14h (horário de Brasília), contra o Pachuca, no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem vencer, enfrenta o o Al Ahly, do Egito, na chamada "terceira fase", a semifinal.

Ao contrário do Botafogo, que levantou a taça do Brasileirão há três dias, o Pachuca chega descansado. A partida mais recente dos mexicanos ocorreu há mais de um mês: derrota por 1 a 0 para o Juárez pelo Torneio Apertura em 9 de novembro.

O Pachuca não passou da 16ª posição na competição, com três vitórias, quatro empates e 10 derrotas. São 17 jogos disputados na atual temporada. Sofreu 29 gols e fez 20.

A vaga para a Copa Intercontinental veio em junho deste ano, isto é, no final da temporada anterior, com o título da Concacaf Champions diante do Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Artilheiro do campeonato e peça decisiva do título, o centroavante Salomón Rondón, da seleção venezuelana, segue no time. O treinador uruguaio Guillermo Almada também continua. Na entrevista coletiva antes do confronto, o técnico avaliou o time do Botafogo:

— Destacaria o conjunto. Tem uma quantidade de jogadores que desequilibram, e que temos que ter muito cuidado. Eles mostraram em muitas partidas. Se jogarmos melhor que o rival, vamos abrir possibilidades. É um jogo muito duro, mas vamos tentar o resultado mesmo sabendo que será muito complicado e difícil.

O atacante Oussama Idrissi, que tem passagens por clubes como Ajax e Sevilla, é destaque individual. Ele tem 28 anos, nasceu na Holanda, mas optou por defender o Marrocos, terra natal dos pais.

O zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, contratado pelo Pachuca no início deste mês, não foi relacionado. Ele poderá atuar pelo clube a somente a partir de 2025, quando a janela de transferências do México se abre oficialmente.

O atleta foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter combinado levar cartões amarelos em dois jogos da Série do Brasileirão, quando atuava com a camisa santista, em 2023. A punição de 360 dias afastado já foi cumprida.

Dos jogadores que entraram em campo contra o Grêmio na semifinal do Mundial de 2017, não há remanescentes. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Everton, na prorrogação.