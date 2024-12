Botafogo viaja para Intercontinental em avião de time da NFL

Jogadores do Botafogo embarcaram para Doha após a conquista do Brasileirão. Vítor Silva/ BFR

Para chegar em Doha, no Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental de Clubes, o Botafogo viajou em grande estilo. O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores utilizou duas aeronaves fretadas do New England Patriots, que já venceu a NFL — principal liga de futebol americano — seis vezes.

Os jogadores saíram do Estádio Nilton Santos diretamente para o Aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, após a conquista do Campeonato Brasileiro neste domingo (8). O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, com gols de Savarino e Gregore.

O motivo da utilização das aeronaves é simples. John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem relação de amizade com Robert Kraft, dono do Patriots, que também é proprietário do New England Revolution, clube da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

Avião do New England Patriots. New England Patriots / Reprodução

O avião tem os assentos maiores e mais largos que os de um avião comercial, já que atletas do futebol americano são marcados pelo tamanho e força física. Esse foi um dos motivos que fez o Botafogo pedir as aeronaves, já que os titulares vão deitados ocupando três assentos cada, com aparelho de massagem.