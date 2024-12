Luka Doncic fica fora das quadras por um mês após lesão na panturrilha

RON JENKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Estrela do Dallas Mavericks, o esloveno Luka Doncic ficará cerca de um mês afastado das quadras da NBA por causa de uma lesão na panturrilha sofrida na derrota para Minnesota Timberwolves na rodada do dia de Natal. Ele foi submetido a uma ressonância magnética e deve ser reavaliado pelos médicos no início de fevereiro.