O vice-presidente Paulo Buosi foi o representante do Palmeiras no Conselho Técnico do Paulistão de 2025, realizado na noite desta terça-feira. O dirigente alviverde criticou o calendário brasileiro para o próximo ano, em que o Brasileirão terá duração de 10 meses, e negou a saída do atacante Dudu, novamente cotado para reforçar o Cruzeiro.