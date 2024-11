Vice do Flamengo elogia Bruno Henrique e diz que tenta minimizar efeitos da ação da PF no clube

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou nesta terça-feira, que "a história do Bruno Henrique dentro do futebol é ilibada, de um profissional que é o primeiro a chegar e sempre o último a sair" e que tanto o clube rubro-negro como o jogador são os principais interessados no esclarecimento da suspeita que pesa contra ele. O atleta foi alvo de ordens de busca e apreensão, nesta terça-feira, por suspeita de envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Ele ainda não se manifestou sobre o caso.