O União Corinthians derrotou o Botafogo por 80 a 71, nesta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, e somou sua quarta vitória seguida no Novo Basquete Brasil. Com o resultado, o time de Santa Cruz do Sul está em terceiro lugar na classificação do NBB, atrás apenas do líder Flamengo e do Minas Tênis Clube.