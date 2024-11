Os 3 a 0 do Botafogo sobre o Vasco e a vantagem de seis pontos para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro proporcionaram a John Textor, dono da SAF do clube carioca, uma entrevista descontraída após o clássico no Engenhão. O dirigente prometeu mais investimentos no clube no ano que vem e provocou o Flamengo.