Em entrevista à Rádio Cope, da Espanha, Rodri falou nesta segunda-feira sobre o resultado da Bola de Ouro. O jogador do Manchester City disse que venceu por ter feito uma temporada regular, que, segundo ele, é "o mais difícil no futebol". Além disso, o volante definiu seu Top 3: ele mesmo em primeiro, Carvajal em segundo e Vinicius Junior em terceiro, ambos do Real Madrid.