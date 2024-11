Conhecido por falar o que pensa, Renato Gaúcho não se conteve e rebateu as cobranças por um bom futebol no Grêmio após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, na sexta-feira. O treinador foi irônico e pediu aos jornalistas que mandassem a diretoria montar um time com uma folha salarial de R$ 1 bilhão.