Ramón Díaz enfim está vivendo um momento de calmaria no comando do Corinthians. O treinador não conquistava quatro triunfos consecutivos na carreira desde 2021 e vibrou com a atuação alvinegra, que bateu o Vitória, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e praticamente liquidou a possibilidade de rebaixamento.