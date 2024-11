O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, demonstrou preocupação com o tempo de realização do Gauchão 2025 após calendário divulgado pela CBF. Em participação no programa Sem Filtro, de GZH, o dirigente não descartou mudanças na fórmula do Estadual e destacou dois pontos que podem prejudicar algumas equipes ao longo do torneio. Veja o vídeo acima.