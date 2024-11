O VAR estará presente em todos os jogos do Gauchão 2025. Pelo menos essa é a promessa do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann, feita em entrevista ao programa Sem Filtro, nesta terça-feira (12). O dirigente da entidade afirmou que existem "tratativas avançadas" para que a edição do Campeonato Gaúcho do ano que vem seja a primeira a contar com o recurso de vídeo em todas as partidas.