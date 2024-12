Depois de duas partidas seguidas sem balançar as redes no San Siro, o Milan voltou a marcar em seu estádio neste sábado (30) e venceu o Empoli por 3 a 0 pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A sexta vitória no campeonato não alterou a colocação do time de Milão na tabela, onde ocupa a sétima posição, com 22 pontos, sete a menos do que o líder Napoli, que ainda joga na rodada.