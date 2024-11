O reencontro entre os dois melhores times da edição passada do Campeonato Alemão terminou com frustrante empate sem gols para o atual campeão Bayer Leverkusen, vaiado ao apito final. Jogando na BayArena, a equipe de Xabi Alonso acumulou diversas chances desperdiças, acertou a trave duas vezes, e não foi capaz de superar a defesa do Stuttgart. O resultado deixa as equipes longe da briga pelo título.