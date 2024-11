O Corinthians fez grandes jogos atuando com três zagueiros e explorando o contragolpe. Foi desta maneira que superou o Palmeiras por 2 a 0 na Neo Química Arena, segunda-feira, por exemplo, ganhando respiro no Brasileirão. Mas, a confirmação da lesão muscular de grau 2 em André Ramalho vai atrapalhar os planos de Ramón Díaz manter o esquema em visita ao Vitória, no sábado.