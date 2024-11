A Juventus venceu a 209ª edição do Dérbi de Turim ao bater o Torino por 2 a 0 neste sábado (9), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, que teve o empate do Milan com o Cagliari em 3 a 3, depois da vitória do time 'rossonero' sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões.