O Milan colecionou mais um tropeço no Campeonato Italiano ao ficar no empate por 3 a 3 com o Cagliari, neste sábado, na Sardegna Arena, pela 12ª rodada. O clube rossonero chegou a ficar duas vezes à frente do marcador, até sofrer o empate nos minutos finais. O português Rafael Leão foi o principal destaque ao balançar as redes em duas oportunidades.