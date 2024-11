O técnico João Brigatti ganhou um importante reforço para o duelo decisivo contra o Sport, no sábado, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O atacante Gabriel Novaes, vetado na derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, treinou normalmente e estará à disposição do treinador. O duelo válido pela 37ª rodada vale pela briga pela permanência da Ponte Preta na Série B do Brasileiro.