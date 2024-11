No futebol, é necessário estar alerta em todos os momentos. Ainda mais para defensores. Nesta quarta-feira, uma desatenção de Tyrone Mings na área custou a invencibilidade do Aston Villa na Liga dos Campeões. O goleiro Dibu Martínez cobrou tiro de meta ao zagueiro, que não percebeu e pegou a bola com a mão. O árbitro deu o pênalti que definiu a vitória do Brugge por 1 a 0.