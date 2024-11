Dorival Jr. comandará nesta segunda-feira (11), no Estádio Mangueirão, em Belém, o primeiro treino da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha enfrenta os venezuelanos na quinta-feira (14), às 18h, em Maturín, e volta ao Brasil para jogar em Salvador diante do Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova.