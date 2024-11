Dezesseis anos depois, a França poderá ter um tenista campeão do Masters de Paris, um dos principais torneios do circuito da ATP. Neste sábado (2), Ugo Humbert voltou a fazer uma grande partida e, de virada, eliminou o russo Karen Khachanov, com parciais de 6/7 (6-8), 6/4 e 6/3, em jogo que teve duas horas e 46 minutos e que levou o público ao delírio na Accor Arena, que recebeu a ginástica artística e o basquete masculino nos Jogos Olímpicos.