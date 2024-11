A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou aos clubes, na terça-feira, um estudo em que propõe alterações no calendário do futebol brasileiro em 2025. A proposta, ainda sob discussão, é de que o Brasileirão comece em março e tenha pausa de um mês para o novo Mundial de Clubes, com início marcado para 15 de junho e término em 13 de julho.