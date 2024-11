O sistema "antiBernabei" que Mano Menezes prepara em sua volta ao Beira-Rio

O crescimento de Bernabei é tão vertiginoso que os adversários que desembarcam no Beira-Rio trazem uma estratégia traçada para conter seus avanços. Na terça-feira (5), Cláudio Tencati, do Criciúma, escalou dois laterais-direitos, Jonathan, mais marcador, e Claudinho, mais ofensivo. A dobra naquele lado ajudou a segurar mais o argentino, responsável pela saída de trás e ser o acelerador do time pela esquerda.