Atlético-MG 0x1 Flamengo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

Nem o Incrível Hulk, nem o Galo Forte Vingador, nem os gritos de “eu acredito” em um estádio lotado, nem nenhum outro personagem foi capaz de tirar o título da Copa do Brasil do Flamengo. Após vitória por 3 a 1 na partida de ida, o time carioca venceu por 1 a 0 neste domingo (10) contra o Atlético-MG. O placar em Belo Horizonte, na Arena do Galo, foi o suficiente para garantir o pentacampeonato rubro-negro, igualando a marca de conquistas do Grêmio. O recorde de títulos da competição segue com o Cruzeiro, com seis.