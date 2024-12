O Atlético de Madrid assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado (30), ao derrotar o Real Valladolid, por 5 a 0, no Estádio José Zorrilla, em duelo válido pela 15ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 32 pontos, superando o Real Madrid, que tem 30 e ainda joga neste domingo. A liderança da competição é do Barcelona, com 34, apesar da surpreendente derrota para o Las Palmas.