Artur Jorge minimiza pressão no Botafogo e vê Libertadores como "história totalmente diferente"

Após semanas de oscilações e resultados abaixo do esperado, o técnico Artur Jorge não se vê sob pressão no comando do Botafogo. Mas admite perceber a "ansiedade" do torcedor à medida que o clube se aproxima de duas grandes conquistas: o Brasileirão e a Copa Libertadores. Apesar da grande vitória sobre o Palmeiras, na noite de terça-feira (26), em duelo direto na briga pelo título nacional, o português pediu cautela antes da decisão da Libertadores, no próximo sábado.