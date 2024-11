Depois de perder os últimos cinco jogos, o Alavés reagiu e venceu o Mallorca por 1 a 0 nesta sexta-feira (1º), no jogo que abriu a 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Um gol de Jon Guridi, aos 31 minutos do segundo tempo, foi suficiente para o reencontro com a vitória.