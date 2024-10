O Grêmio confirmou nesta segunda-feira que o zagueiro Gustavo Martins sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, que o tira do jogo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão.