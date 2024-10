Os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022 mostraram que 37.814 pessoas têm 100 anos ou mais no Brasil. No final do último mês, pelo menos mais um idoso alcançou esta idade no país. Morador de Porto Alegre, o empresário Anton Karl Biedermann chegou ao seu 100º aniversário no dia 22 de setembro.