Torcedores do Peñarol protagonizaram uma confusão generalizada nesta quarta-feira, no Rio, horas antes do duelo com o Botafogo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Reunidos na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, uruguaios saquearam quiosques e entraram em confronto com a Batalhão de Choque da Polícia Militar. Motocicletas e um ônibus foram incendiados na confusão.