O atacante Rayan está liberado para reforçar o Vasco diante do Cuiabá, nesta quinta-feira, às 19h, no estádio São Januário, em partida atrasada da 19ª rodada. Em julgamento realizado nesta segunda-feira, a 1ª Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) desclassificou a denúncia de agressão e o absolveu da expulsão frente ao Bahia, pela Copa do Brasil.