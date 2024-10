Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner derrotou neste sábado o japonês Taro Daniel, 93º do mundo, por 2 a 0 (6/1 e 6/4) na estreia do Masters 1000 de Xangai e se tornou o primeiro tenista nascido neste século a atingir a marca de 250 vitórias na carreira.