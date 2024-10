A brasileira Shirlen Nascimento conquistou nesta sexta-feira (11), o principal resultado de sua carreira. A judoca de 24 anos terminou com a medalha de bronze no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Este é o segundo compromisso do judô mundial após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, e marca a transição para o ciclo de Los Angeles 2028.