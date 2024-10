De olho no Gre-Nal deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho comandou os jogadores do Grêmio em uma atividade nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. No trabalho, ele fez ajustes na movimentação da equipe. O paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo, que participaram dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, são aguardados para o treino desta quinta.