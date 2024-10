O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu Holger Rune com autoridade (6-4 e 6-2) nesta quarta-feira (16) e vai enfrentar na quinta o seu compatriota Rafael Nadal, que anunciou sua aposentadoria para o próximo mês, nas semifinais do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, na Arábia Saudita.