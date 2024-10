O músico britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, "ao cair do terceiro andar de um hotel" em Buenos Aires, sem que estivessem claras as causas do incidente, enquanto dezenas de fãs se reuniam nas imediações do lugar para se despedirem do músico britânico.