O Mr. Olympia Brasil terminou neste domingo (20) e, com isso, garantiu três brasileiros no maior torneio de fisiculturismo do mundo no ano que vem. Ao vencerem as categorias Classic Physique, 212 e Welness na competição nacional, os fisiculturistas Ramon Dino, Vitor Porto e Giselle Machado, respectivamente, garantiram presença no Mr. Olympia 2025.