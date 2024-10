Nem Vinícius Júnior, Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. O melhor jogador do mundo e vencedor da Bola de Ouro em 2023/2024 foi Rodri, volante do Manchester City. O espanhol frustrou o Real Madrid e o atacante brasileiro - que boicotaram a cerimônia, ao saber do resultado da France Football - e levou a votação dos jornalistas escolhidos pelo periódico.