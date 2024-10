Os dois melhores mesatenistas brasileiros no ranking mundial individual não encontraram dificuldade para passar pela estreia no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Em El Salvador, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que nunca tinham jogado juntos, venceram os guatemaltecos Sergio Carrillo e Hidalynn Zapata por 3 a 0, parciais de 11/1, 11/7 e 11/3, e avançaram para a segunda rodada do torneio de duplas mistas.