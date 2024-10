O Novorizontino reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 29ª rodada. A partida marcou a revanche de Eduardo Baptista, que completou 100 jogos pelo clube, contra o pai, Nelsinho Baptista. No primeiro turno, o time campineiro havia vencido por 1 a 0.