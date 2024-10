Foi no sufoco. Após dominar a maior parte do tempo regulamentar de 30 minutos, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) não conseguiu sair de um 0 a 0 contra a Associação Paraibana de Cegos (Apace), neste sábado (12), em São Paulo, e precisou dos pênaltis para garantir vaga na decisão do Campeonato Brasileiro 2024- Série A de futebol de cegos.