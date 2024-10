Ricardinho decide e Agafuc ganha a segunda no Brasileiro de Futebol de Cegos

A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc), de Canoas, conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro 2024- Série A de futebol de cegos, que está sendo disputado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Com dois gols de Ricardinho, o time gaúcho derrotou a equipe paulista do Instituto Nova Visão (INV) por 2 a 1 e chegou aos seis pontos, garantindo com uma rodada de antecipação a classificação para as quartas de final. O time comandado por Rafael Astrada tem seis títulos nacionais e defende a conquista da temporada passada.