Luan Peres é só sorrisos no Santos. Afinal de contas, viveu seu fim de semana dos sonhos. Em seu retorno ao clube, pôde finalmente comemorar o primeiro gol, nos 3 a 2 sobre o Mirassol, no sábado, no qual jogou os 90 minutos, algo que não ocorria há um ano por causa de grave lesão no joelho e, de quebra, ainda ajudou a equipe a assumir a liderança da Série B. Plenamente feliz, ele só fala em melhorias.