A Internazionale diminuiu para 4 pontos a vantagem do Napoli na liderança do Campeonato Italiano, ao vencer o Empoli, fora de casa, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela décima rodada. Com o resultado, o time de Milão chegou aos 21 pontos, contra 25 da equipe de Nápoles.