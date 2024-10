O brasileiro Hugo Calderano se despediu do Smash China, competição disputada em Pequim, nesta sexta-feira. O melhor mesa-tenista do Brasil foi superado pelo chinês Ma Long, uma das lendas do esporte, nas quartas de final. O atleta da casa levou a melhor pelo placar de 4 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/4, 11/7 e 11/7, em 34min de confronto.