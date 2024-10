Na briga por objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Avaí ficaram no empate sem gols, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 29ª rodada. O resultado acabou sendo ruim para o time bugrino, que permanece na lanterna e em situação desesperadora na competição.