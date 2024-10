Defendendo uma invencibilidade de 13 partidas, a Espanha fez valer o mando de campo nesta terça-feira e venceu a Sérvia por 3 a 0 no estádio El Arcangel, em Córdoba. O triunfo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, garante aos espanhóis a liderança do Grupo 4 com dez pontos.